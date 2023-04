EUROPEE 2024. IL PD PENSA AD UNA CANDIDATURA PER VINCENZO DE LUCA

De Luca, dalla Campania a Bruxelles? Una semplice suggestione ? Forse no, anzi meglio una idea alla quale qualcuno, a Roma, probabilmente sta già lavorando perchè c’è bisogno di persone di consenso e perchè a De Luca verrà chiesto anche un segno di distensione nei confronti della nuova segreteria nazionale. Ci sarà Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, ci potrebbe essere anche il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Insomma, al Sud, nella circoscrizione dove piu’ forte che nel resto d’Italia è il Movimento 5 Stelle, Elly Schlein sta pensando ad una super lista del Partito Democratico, per recuperare voti ma anche per puntare ad una percentuale che le garantisca un futuro piu’ sereno per il prosieguo del lavoro a Roma.

