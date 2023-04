PAGANI. I RINGRAZIAMENTI DEL SINDACO DE PRISCO PER LA FESTA DELLA MADONNA DELLE GALLINE

Una Madonna delle Galline da record, che rimarrà per sempre incisa nei ricordi della città come la festa della ripartenza completa, dopo tre anni di stop forzato. Al termine di questi magnifici giorni di festeggiamenti, prolungati di una settimana, è giunto il momento di ringraziare tutti coloro che hanno coadiuvato la riuscita di questa festa in onore della Madonna del Carmelo, detta delle Galline.

Lo scrive il Sindaco di Pagani Lello De Prisco.

Prima di tutto ringrazio i miei concittadini, a cui stringo la mano ad uno ad uno. È grazie alla collaborazione e all’entusiasmo di tutti che riusciamo, insieme, di anno in anno, a portare questa festa sempre più in alto, con grandissimo orgoglio di tutta la città.

Ringrazio l’Arciconfraternita della Madonna delle Galline, nella persona del priore Pippo Tortora, don Antonio Guarracino in rappresentanza della Forania di Pagani, i tosellanti, per il percorso di collaborazione intrapreso in questo ultimo anno in un tavolo di concertazione che ha già portato – e siamo sicuri continuerà a portare – nell’unione di tutte le parti in causa miglioramenti e armonie sempre maggiori alla nostra amata festa.

Ringrazio l’arma dei Carabinieri, le forze di Polizia, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale, gli stewards della sicurezza privata, le guardie zoofile, la Protezione Civile Papa Charlie, la Croce Rossa Italiana Comitato Agro e tutte le forze di sicurezza che con sforzo massimo abbiamo messo in campo, il cui lavoro impeccabile ha assicurato la tranquillità di una festa che ha registrato decina di migliaia di visitatori da tutta Italia. Ringrazio, poi, gli operatori Sam e la dirigenza, che hanno assicurato e continueranno ad assicurare nei prossimi giorni la pulizia della città e l’organizzazione logistica di alcuni punti. Ringrazio i dirigenti scolastici per l’apertura dei cancelli

delle scuole, grazie a cui abbiamo assicurato un piano sicurezza e parcheggi che hanno definito impeccabile.

Ringrazio tutti gli ospiti istituzionali che abbiamo avuto l’onore di avere nella nostra città e nella casa comunale, giunti per onorare la nostra Madonna delle Galline e le nostre antichissime tradizioni.