EUROPEE 2024. IN CAMPANIA IL PD ATTENDE LA SCHLEIN: IN CAMPO TOPO E PETRONE?

L’ex deputato e consigliere Regionale Lello Topo, l’ex consigliera regionale e candidata alle ultime politiche Anna Petrone. Un nome per De Luca, un altro per la Segreteria Nazionale del Partito Democratico. Potrebbe essere questa la soluzione per le prossime elezioni Europee 2024 in Campania dove si attendono le decisioni della Segretaria Nazionale Elly Schlein sui criteri e sulle modalità per la scelta dei nomi dei candidati. Lello Topo, nome che potrebbe essere gradito anche per il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ha iniziato, ma in sordina, la sua campagna elettorale verso le Europee del prossimo Giugno; Anna Petrone, invece, che ha un filo diretto con Roma e con la Segreteria di Elly Schlein, attende le indicazioni precise dei vertici nazionali del Partito Democratico.

