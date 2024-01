CONGRESSO FORZA ITALIA, PASQUALE ALIBERTI: “PRONTO A FARE UN PASSO INDIETRO PER UNITA’ DEL PARTITO”

“Il Congresso si fonda su una mozione che indica una visione di organizzazione, di radicamento e delle questioni serie di cui il partito deve occuparsi in questa provincia perché veniamo tutti dagli stessi ideali liberali che Berlusconi ci ha lasciato. Questo congresso a differenza di tutti gli altri si fonda su regole certe e definite e su un tesseramento di 4700 tessere che il più importante di tutte le province della Campania. il segnale di un coinvolgimento alla partecipazione di tanti.”

E’ quanto dichiara, ad Agendapolitica.it, il Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti.

“L’unità, spesse volte,” continua Aliberti, “indica l’appiattimento anzi anche la mancanza di stimolare un dibattito un confronto una visione che non può può essere uguale e la stessa per tutti. il passo indietro per l’unità del partito lo fa chi, in questo caso, dimostra di avere più tessere di altri, di aver lavorato per far crescere l’attaccamento al partito in questi mesi a differenza di chi in questa direzione ha dimostrato scarso impegno. E chiaro che, da uomo di partito quali sono, davanti alla richiesta di un passo indietro, da parte del mio coordinatore regionale, da parte della classe dirigente di questo paese è un atto dovuto. Per l’unità del partito ma nella consapevolezza di avere un coordinatore che sia espressione di tutti per capacità per radicamento per una volontà condivisa che vada anche oltre il numero delle tessere.”