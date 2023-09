EUROPEE 2024. NEL PARTITO DEMOCRATICO RISALGONO LE QUOTAZIONI DI LELLO TOPO

L’ex parlamentare del Partito Democratico Lello Topo, già consigliere regionale proprio con il Presidente De Luca fino al 2018, potrebbe essere il nome di congiunzione tra il territorio e la segreteria nazionale del Pd in vista delle prossime elezioni Europee del 9 Giugno. Topo, che mantiene sempre un rapporto con De Luca e con il suo entourage, sarebbe un nome gradito anche alla Schlein che non avrebbe difficoltà ad inserirlo nella lista dei 18 nomi per la circoscrizione Campania, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Calabria. Una scelta che rimetterebbe in campo anche lo stesso De Luca, con una campagna elettorale tutta schiacciata su Topo, per dimostrare la forza elettorale su tutto il territorio della Regione Campania.

