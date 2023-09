ROSARIO DANISI: “SCUOLA GALIZIA, PRONTA VERIFICA ASCENSORE. C’E’ CHI GODE PER PROBLEMI”

“Gia nella giornata di domani l’Amministrazione Provinciale di Salerno, d’intesa con il Presidente Franco Alfieri e con i dirigenti del settore scuola, ha predisposto un sopralluogo per verificare il funzionamento dell’ascensore della sede distaccata di Nocera Superiore dell’Istituto Galizia.” Lo annuncia il consigliere provinciale di Campania Libera Rosario Danisi.

“Da parte della scuola”, continua Danisi, “non abbiamo ricevuto nessuna richiesta per il funzionamento dell’ascensore ma dinanzi alla notizia della difficoltà da parte di uno studente disabile ci siamo, immediatamente, allertati per un sopralluogo. Dispiace verificare che tra i miei colleghi c’è chi gode quando si verifica un problema: a costoro consiglio di impegnarsi, concretamente, per il territorio anzichè annunciare interrogazioni che vengono discusse dopo settimane, se non mesi, dal verificarsi dell’ostacolo da superare.”