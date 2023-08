EUROPEE 2024. NEL PARTITO DEMOCRATICO SPUNTA ANCHE IL NOME DI MASSIMILIANO MANFREDI

C’è anche Massimiliano Manfredi, deputato del Partito Democratico dal 2013 al 2018, fratello di Gaetano, attuale sindaco del Comune di Napoli, tra i possibili nomi per una candidatura alle prossime elezioni Europee del 2024. Massimiliano Manfredi potrebbe essere il nome di equilibrio tra la segreteria nazionale ed i vertici locali del Partito Democratico, anche senza il consenso ed il sostegno del Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Un riconoscimento politico per l’attuale primo cittadino di Napoli che, sin dal Congresso Nazionale del Pd con le Primarie, ha sempre mostrato un grande equilibrio tra i nomi in corsa per la segreteria, senza schiacciarsi sulle posizioni – poi risultate perdenti – del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

Share on: WhatsApp