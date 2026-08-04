FABRIZIO MARZANO (CONFAGRICOLTURA): “SICCITA’, BENE MAGGIORAZIONE GASOLIO AGRICOLO AGEVOLATO”

“Accogliamo con favore un provvedimento che va nella direzione indicata dal mondo agricolo e che offre un sostegno immediato alle aziende in un momento particolarmente delicato. È una risposta importante che consentirà alle imprese agricole di garantire la continuità delle attività produttive e di affrontare le maggiori esigenze legate all’irrigazione delle colture e all’abbeveraggio degli animali, rese necessarie dalla persistente emergenza siccità.”

È quanto dichiara Fabrizio Marzano presidente di Confagricoltura Campania, commentando il provvedimento con cui la Regione Campania ha disposto la maggiorazione del 30% del gasolio agricolo agevolato destinato all’irrigazione e all’abbeveraggio degli animali per fronteggiare l’emergenza siccità.

La misura rappresenta una risposta alle esigenze che Confagricoltura Campania aveva posto all’attenzione della Regione nel corso del confronto con l’Assessora Serluca con le organizzazioni professionali agricole, consentendo alle imprese di affrontare le criticità determinate dall’eccezionale andamento climatico e dalla persistente carenza di risorse idriche.