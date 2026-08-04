TAGLI AI FONDI DEI MINISTERI PER FINANZIARE LA RIDUZIONE DELLE ACCISE SUI CARBURANTI FINO AL 25 AGOSTO

Ci sono anche i tagli alle spese dei Ministeri per sostenere la nuova manovra contro il caro carburante in Italia. Al termine della riunione del Consiglio dei Ministri – che ha varato l’ennesimo provvedimento per limitare l’aumento dei carburanti – è emerso che i fondi sono stati reperiti, dal Ministro Giorgetti, anche grazie alla collaborazione di tutti i componenti del Governo Meloni.

“Pro quota ciascuno di noi ha contribuito per fare in modo che il caro carburante impattasse meno possibile sulle famiglie, ognuno di noi in maniera orizzontale fa la propria parte. Stiamo tenendoci allertati per capire con quale intensità il taglio ha inciso su di noi. Al 25 agosto monitoreremo la situazione e faremo la nostra parte perché caratteristica del nostro governo è non aver mai aumentao le accise, ma averle sempre abbassate”. Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini rispondendo durante la conferenza stampa post Cdm a chi chiedeva quali ministeri fossero stati colpiti dai tagli menzionati dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per provvedere alle coperture per la proroga del taglio sulle accise dei carburanti decisa in Cdm. La misura in totale vale “245 milioni”, ha dettoGiorgetti.