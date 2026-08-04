GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “PAESTUM FUORI LE MURA, PROPOSTA DI CIRIELLI E FINANZIATA DA SANGIULIANO”

“L’inaugurazione del nuovo allestimento del Museo Archeologico Nazionale di Paestum, intitolato “Paestum fuori le mura”, avvenuto alla presenza del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, costituisce un altro importante tassello per la valorizzazione del nostro patrimonio storico, archeologico, culturale. Il raggiungimento di questo importante risultato si deve alla proposta del Vice Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, on. Edmondo Cirielli, raccolta dell’allora Ministro Gennaro Sangiuliano , i quali programmarono notevoli stanziamenti per questo sito e per quello di Velia”. E’ quanto afferma il Vice presidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore (FdI). “La costante e forte presenza delle Istituzioni di Governo sul territorio è testimoniata dalla concreta azione ed attenzione per questi eccezionali siti archeologici, che, negli ultimi anni, grazie ad importanti finanziamenti ed investimenti mirati, hanno visto potenziare ed ampliare le propria attrattività, ricerca e fruizione culturale” – sottolinea il Vicepresidente Fabbricatore – per il quale “investire sulla cultura, sulla valorizzazione della nostra storia e sulle nostre eccellenze archeologiche significa creare sviluppo, visione e valore per tutta la Campania e per le future generazioni”. L’esponente del partito presieduto dal Premier Giorgia Meloni ha anche rivolto un ringraziamento al Direttore dei Parchi Archeologici di Paestum e Velia, Tiziana D’Angelo, “e a tutti i lavoratori grazie ai quali – ha sottolineato il Vicepresidente Fabbricatore – i nostri siti culturali sono punto di riferimento unico al mondo” .

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