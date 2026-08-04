MATTEO SALVINI (LEGA): “TAGLIO ACCISE CARBURANTI, I SOLDI VANNO CHIESTI ALLE GRANDI BANCHE”

“Tagliare le accise su benzina e gasolio è fondamentale. Le risorse non vanno chieste ai fumatori o ai ragazzi che quest’estate si bevono un cocktail, ma alle grandi banche italiane che stanno realizzando decine di miliardi di euro di utili. Con un piccolo contributo da parte loro possiamo abbassare le accise non per 15 giorni, ma per un anno, aiutando chi usa ogni giorno l’auto, il furgone o il camion per lavorare e anche le famiglie che partono per le vacanze. Questa è la proposta della Lega”. A renderla nota, con un post su X, è il leader del Carroccio, vicepremier e ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini.

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