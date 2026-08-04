SAN CIPRIANO PICENTINO. RESIDENTI IN AUMENTO, CRESCITA DEMOGRAFICA DAL 2019 AL 2026

“I numeri raccontano una realtà importante e confermano che San Cipriano Picentino è un Comune in continua crescita.

Secondo gli ultimi dati ISTAT, la popolazione residente è passata dai 6.544 abitanti del 2019 ai 6.738 residenti al 1° gennaio 2026, con un incremento di 194 abitanti, pari a una crescita del +2,96%.

Si tratta di un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per questa Amministrazione Comunale e che testimonia come San Cipriano Picentino sia sempre più un territorio attrattivo per le famiglie, le giovani coppie e per tutti coloro che scelgono di vivere, costruire il proprio futuro e investire nella nostra comunità.” Lo sottolinea Sonia Alfano, Sindaco del Comune di San Cipriano Picentino.

Una popolazione che cresce significa un Comune vivo, dinamico e capace di offrire opportunità. Per questo continueremo a lavorare con ancora maggiore determinazione per garantire servizi efficienti e di qualità, investendo nella sicurezza del territorio, nelle scuole, negli asili nido, nei parchi giochi, negli spazi dedicati ai bambini, nell’inclusione delle persone con disabilità e nel sostegno alle famiglie.

Parallelamente, continueremo a promuovere iniziative culturali, sociali e ricreative, perché crediamo che la crescita di una comunità non si misuri soltanto nei numeri, ma anche nella qualità della vita, nella partecipazione dei cittadini e nel senso di appartenenza al proprio territorio.

Questa crescita conferma inoltre quanto sia fondamentale dotare il Comune di uno strumento urbanistico moderno e lungimirante, capace di programmare lo sviluppo del territorio, favorire nuovi insediamenti, realizzare opere di urbanizzazione primaria e secondaria e garantire servizi adeguati alle esigenze di una popolazione in costante aumento.

La nostra visione guarda all’intero territorio comunale. Ogni parte di San Cipriano Picentino merita la stessa attenzione, gli stessi investimenti e le medesime opportunità di crescita.

Continueremo a lavorare con serietà, responsabilità e passione affinché San Cipriano Picentino sia sempre più un Comune sicuro, moderno, inclusivo e ricco di opportunità, nel quale ogni famiglia possa scegliere di vivere con fiducia e ogni giovane possa costruire il proprio futuro.