SAN MARZANO SUL SARNO. CARMELA ZUOTTOLO: “GARANZIE PER LA SICUREZZA DEGLI ALUNNI SCUOLE OSPITATE NEL COMUNE”

Le perplessità legate alla sicurezza degli spazi destinati all’attività didattica temporanea e lo stato dei lavori di adeguamento presso il Comune continuano ad alimentare un’intensa apprensione tra le famiglie di San Marzano sul Sarno. A seguito dei recenti eventi sismici che hanno interessato il territorio e in vista dell’imminente avvio del nuovo anno scolastico, l’attenzione della comunità cittadina si è concentrata sull’idoneità dei locali comunali riadattati ad aule per ospitare gli alunni dell’Istituto comprensivo.

A farsi carico dei timori e della richiesta di chiarezza è stato un comitato spontaneo di mamme che ha ufficialmente depositato agli atti del Comune un’istanza il 31 luglio scorso. Il documento, indirizzato al sindaco, al consiglio comunale, al dirigente dell’area Lavori pubblici, al responsabile dell’ufficio Tecnico e al comando di polizia locale, vede la firma delle mamme promotrici, con il supporto del consigliere comunale, esponente di Forza Italia, Salvatore Ciullo in veste di referente istituzionale, per assicurare collaborazione e cooperazione istituzionale nella garanzia del miglior servizio da offrire alla Comunità, garantendo, però, quale Pubblico Ufficiale ed Uomo di Stato, la Sicurezza delle Strutture

Attraverso questo atto, i genitori chiedono chiarimenti puntuali circa l’acquisizione di tutti i titoli edilizi, le autorizzazioni antincendio del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la regolarità delle vie di esodo e le autorizzazioni della Soprintendenza, ponendo un accento particolare sulle verifiche statiche relative ai serbatoi e ai relativi sostegni presenti sull’edificio.

Sulla vicenda interviene con fermezza Carmela Zuottolo, già sindaca della città e attuale capogruppo dell’opposizione con la lista “Siamo San Marzano”, che intende rimarcare l’assoluta trasversalità del tema, tenendolo ben distinto dalle contrapposizioni di parte: «Quando si parla di scuola e di sicurezza dei nostri ragazzi non ci sono appartenenze o bandiere politiche che tengano: parliamo della tranquillità e della tutela dei figli di San Marzano sul Sarno. Il terremoto e le scosse avvertite di recente hanno legittimamente accresciuto l’ansia e la sensibilità dei genitori, che ora chiedono solo di sapere se i locali del Municipio adibiti ad aule siano perfettamente idonei e sicuri al cento per cento sotto ogni profilo tecnico e normativo».

La Zuottolo evidenzia inoltre il valore dello spirito collaborativo con cui si sono mosse le famiglie, auspicando risposte celeri, formali e trasparenti da parte degli uffici competenti e dell’amministrazione comunale prima del rientro in aula degli studenti: «L’iniziativa del gruppo delle mamme, che ringrazio insieme al consigliere comunale Salvatore Ciullo per essersi reso tramite istituzionale, nasce esclusivamente da un alto senso di responsabilità e dalla volontà di collaborare attivamente con le istituzioni. Le recinzioni o le delimitazioni provvisorie attorno ad aree critiche, come quelle sottostanti ai serbatoi, non bastano a rassicurare le famiglie se non sono accompagnate da certificazioni tecniche ufficiali e da verifiche approfondite sulla tenuta delle strutture di sostegno. Pretendiamo che tutti i pareri dei Vigili del Fuoco, le autorizzazioni sulle vie di fuga e le verifiche statiche siano completati e resi noti prima del suono della prima campanella. Sulla sicurezza scolastica la trasparenza deve essere totale e non si possono ammettere approssimazioni».