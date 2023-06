FACOLTA’ DI MEDICINA. PER ANNO ACCADEMICO 2023-2024 AUMENTANO I POSTI

Per gli studenti che sognano di indossare un camice bianco ci sono più possibilità di entrare al corso di laurea in Medicina a numero chiuso: per l’anno accademico 2023/2024 ci saranno infatti ben 18.133 posti a disposizione contro i 16.354 dell’anno scorso.

Le Regioni hanno appena dato il via libera al fabbisogno proposto dal ministero della Salute di laureati sia in Medicina a ciclo unico che a quelli per le professioni sanitarie come gli infermieri per i quali ci saranno a disposizione 26.899 posti ai corsi di laurea a livello nazionale.