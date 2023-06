CAVA DE’ TIRRENI. SERVALLI TESTA LA TENUTA DELLA MAGGIORANZA CON IL VOTO SU RENDICONTO

Arriva la prova del 9 per la tenuta della maggioranza del Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli: oggi in aula, nella seduta del Consiglio Comunale, arriva il rendiconto di gestione 2022, argomento sul quale, fino a qualche giorno fa, si registrava qualche perplessità nei banchi della maggioranza. Servalli punta ad ottenere i voti che ci sono sulla carta, anche per rilanciare l’azione amministrativa e prepararsi a redigere, entro la fine del mese di Luglio, il bilancio di previsione 2023. Le difficoltà politiche all’interno della maggioranza, stando alle previsioni della vigilia, dovrebbero essere superate senza alcun problema, ma il voto, fino all’ultimo momento, tiene sempre tutti con il fiato sospeso.

