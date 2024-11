FDI IN CAMPANIA: A NAPOLI E CASERTA GLI STATI GENERALI DEL PARTITO CON CIRIELLI ED ABODI

A Giugliano (Napoli) dal 29 al 30 Novembre, a Caserta nella giornata del 30: fine settimana di impegni politici sul territorio per Fratelli d’Italia Campania che, a Roma, a Montecitorio, ha presentato le due iniziative pubbliche che coinvolgeranno le province di Napoli e di Caserta, in vista delle Regionali del 2025. E non solo. Tema degli incontri, ai quali prenderanno parte il Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli ed il Ministro dello Sport Andrea Abodi, sarà quello di Atreju 2024 che, a Roma, nell’area del Circo Massimo, prenderà il via il prossimo 8 Dicembre, con una edizione ancora piu’ ricca di eventi rispetto agli anni passati.

Intanto, in Campania, si riparte dalle Province di Caserta e di Napoli con le iniziative del prossimo fine settimana che saranno, anche, un primo confronto tra i territori ed i vertici regionali di Fratelli d’Italia, in vista dell’inizio dell’anno elettorale per la Campania, il 2025 con le Regionali che, con ogni probabilità, si terranno ad Ottobre del prossimo anno.