IL CONSIGLIERE PROVINCIALE DE SIMONE: “LAVORI RAVELLO SCALA SLITANNO AL 2 DICEMBRE”

Il consigliere provinciale di Salerno e sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone comunica che i lavori per il ripristino del manto stradale e di messa in sicurezza del tratto del tornante dei Cigliano della strada provinciale ex 373 che collega Ravello e Scala ad Amalfi, il cui inizio era stato annunciato per giovedì 28 novembre – come concordato con Ivana Bottone, Sindaco di Scala e Gianluca Mansi, Vice Sindaco di Ravello – sono stati differiti a lunedì 2 dicembre per un problema di carattere tecnico. Ad incidere sull’inizio dei lavori anche il divieto di transito dei mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate sul territorio per il cedimento di una palazzina a Corbara.

Dopo l’ultimo sopralluogo effettuato dei tecnici incaricati dall’ente Provincia di Salerno sulla zona destinata ai lavori è stato deciso di provvedere ad adottare accorgimenti tecnici più idonei alla realizzazione dell’intervento in calendario e che si sposta in avanti solo di pochi giorni, anche a causa del weekend.

«Ci scusiamo per i residenti della Costiera Amalfitana, nello specifico gli utenti dell’importante arteria – ha dichiarato il consigliere provinciale Giovanni De Simone – ma è meglio dare inizio ai lavori potendo contare su un intervento adeguato e risolutivo e nella migliore condizione di efficacia e sicurezza per tutti».

