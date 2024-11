PONTECAGNANO FAIANO. GIUSEPPE BISOGNO: “SALTA FINANZIAMENTO PER PROMENADE ARCHELOGICA”

Ma non mi meraviglio, visto che non è la prima volta che accade. Siamo ancora in attesa, infatti, il progetto di riqualificazione di via Verdi, promesso più volte (anche con azioni discutibili durante la campagna elettorale) e mai avviato, resta emblematico di una gestione incapace di portare a termine iniziative fondamentali per lo sviluppo del territorio. Per non parlare degli allagamenti in via Alfani e l’assenza totale di un’idea di riqualificazione della fascia costiera, ancora preda del degrado più assoluto.