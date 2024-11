UNIVERSITA’ AL VOTO NEL 2025 PER IL NUOVO RETTORE: SONO 44 E C’E’ ANCHE QUELLA DI SALERNO

Saranno ben 44 le Università italiane che, nel corso del prossimo anno, saranno chiamate ad eleggere il nuovo Rettore: una valanga di elezioni all’interno degli Atenei italiani, destinata a ridisegnare le strutture verticistiche delle singole università. Al momento, infatti, i Rettori uscenti non possono ricandidarsi – salvo che venga, in extremis, approvata una nuova norma dal Parlamento – e questo equivale a dire rinnovamento in tutti i singoli atenei.

Tra le Università chiamate al voto nella prossima primavera estate c’è anche quella di Salerno dove sta per scadere il mandato dell’attuale Rettore Vincenzo Loia. La campagna elettorale vera e propria all’interno di Unisa non è ancora iniziata, ma, dagli inizi del prossimo anno, il confronto interno tra i docenti universitari entrerà nel vivo e, di certo, emergeranno le prime candidature concrete alla successione di Loia.