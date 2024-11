PIERO DE LUCA (PD): “IN ALBANIA IN VISITA CON LA COMMISSIONE POLITICHE UE DELLA CAMERA”

È stata l’occasione per rafforzare le relazioni tra i nostri due Paesi ma anche per condividere la comune volontà di collaborare concretamente sui temi in particolare della sicurezza, della cooperazione giudiziaria, della transizione verde e digitale, dello sviluppo sostenibile, della coesione sociale, nel processo di integrazione europea dell’Albania.”

Lo scrive il deputato del Partito Democratico Piero De Luca.