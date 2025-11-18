FEDERICA FORTINO (PD): “A NOCERA INFERIORE GRANDE ENTUSIASMO PER ROBERTO FICO”

Ieri sera a Nocera Inferiore abbiamo vissuto un momento pieno di energia e partecipazione, insieme al candidato presidente Roberto Fico e ai rappresentanti dei partiti della nostra coalizione. Un incontro che segna l’avvio degli ultimi, decisivi giorni di campagna elettorale, che affronteremo uniti, compatti e con la forza di tutto il centro sinistra.
Lo scrive Federica Fortino, candidata al Consiglio Regionale con il Partito Democratico.
Da ogni città e da ogni comune della provincia arriva una spinta che parla di voglia di futuro, di dialogo, di partecipazione. E ieri è stato ancora più bello vedere questa energia partire proprio da casa mia, da una comunità che ci sostiene e ci accompagna in questo percorso.
Adesso tocca a noi: trasformare l’entusiasmo in partecipazione, la partecipazione in consenso, il consenso in futuro.
È il momento di stare vicini, essere uniti, far sentire la forza delle nostre idee.
È il momento di crederci fino in fondo.