ROBERTO FICO: “IL NOSTRO COLPO A SORPRESA E’ LA SERIETA’ DELLA COALIZIONE”

“Il nostro colpo a sorpresa è la serietà della nostra coalizione: in tre anni di governo non hanno mai parlato di aumentare le pensioni minime, alle quali hanno dato 3 euro in più al mese nell’ultima finanziaria né hanno mai parlato di condono”. Così Roberto Fico, candidato alla presidenza della Campania per il centrosinistra a margine di un’assemblea Borgo Ferrovia di Avellino, sulle proposte avanzate nei giorni scorsi dal candidato presidente Edmondo Cirielli e dal centrodestra.

“Solo smaccate strategie elettorali – ha poi aggiunto – , come campani meritiamo rispetto. Queste promesse inutili le facessero ad altri”. Sempre in riferimento a Cirielli e alla sua affermazione ‘siamo ad un passo dal sorpasso’, Fico si è limitato a sorridere: “Mi fa piacere per lui”. Prima di raggiungere Giuseppe Conte ad una manifestazione, sempre ad Avellino, Fico ha sintetizzato le sue dieci proposte per le aree interne: “Costruire una rete territoriale dei servizi pubblici per arginare lo spopolamento e costruire le condizioni di sviluppo e progresso”. Sulla accelerazione che il governo sta dando al processo dell’Autonomia differenziata, il candidato del Campo progressista ha sottolineato: “Noi vogliamo fare tutto il contrario: ovunque si nasce, si devono garantire a tutti gli stessi diritti: questa destra distrugge di fatto il Sud”.

