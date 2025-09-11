FEDERICO CONTE (PD): “INIZIA DAL CILENTO IL PERCORSO ELETTORALE DI ROBERTO FICO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Le feste tradizionali, in specie quelle che si ripetono per decenni e per secoli, esprimono un passato come base del cambiamento, come esigenza di integrazione teritoriale e sociale. Celebrano ricordi ma richiedono futuro. Quella di Cannalonga, quest’anno, assume un valore paradigmatico, inizia qui, da un piccolo comune del nostro Cilento, un museo a cielo aperto dove il globale incontra il locale, il percorso elettorale di Roberto Fico per conquistare la guida della regione Campania.”

E’ quanto dichiara Federico Conte, esponente del Partito Democratico, che, nella serata di ieri, è stato al fianco di Roberto Fico, candidato alla Presidenza della Regione Campania per il centro sinistra.

Related Posts

Settembre 11, 2025

REGIONALI, IL MINISTRO CIRIANI: “CENTRO DESTRA, NESSUNA PREOCCUPAZIONE PER I TEMPI”

Settembre 10, 2025

NEL CUORE DEL CILENTO LA PRIMA USCITA DI ROBERTO FICO: “MASSIMA ATTENZIONE ALLE AREE INTERNE”

Settembre 10, 2025

REGIONALI IN CAMPANIA. CANDIDATO CENTRO DESTRA: ANCHE OGGI, SI DECIDE DOMANI