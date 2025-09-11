ORDINE DEI COMMERCIALISTI AL VOTO, IN TUTTA ITALIA, IL 15 ED IL 16 GENNAIO 2026

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha approvato il regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Collegio dei revisori.

Ne dà notizia il Consiglio nazionale della categoria, al quale l’approvazione è stata notificata questa mattina dal dicastero di via Arenula, “Lo stesso Consiglio nazionale, nella seduta del 6 agosto, aveva deliberato le date del 15 e 16 gennaio 2026 per lo svolgimento della tornata elettorale e aveva contestualmente trasmesso il regolamento al ministro della Giustizia per l’approvazione”, dunque col varo del regolamento – commenta il presidente degli oltre 120.000 commercialisti italiani, Elbano de Nuccio – si compie un altro passo del percorso elettorale della nostra categoria. In questi mesi è stata fatta circolare l’ipotesi che fosse in atto il tentativo di ottenere una proroga di queste elezioni. In realtà, come ho avuto più volte modo di affermare pubblicamente, il percorso elettorale non è mai stato messo in discussione e ha seguito il suo normale iter. Le elezioni si terranno regolarmente con il sistema elettorale attualmente vigente. Con l’approvazione del regolamento da parte della Giustizia vengono dunque clamorosamente smentite ipotesi messe strumentalmente in campo nell’irresponsabile tentativo di bloccare la riforma del nostro ordinamento professionale”, termina la nota dei professionisti. (

