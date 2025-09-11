REGIONALI, IL MINISTRO CIRIANI: “CENTRO DESTRA, NESSUNA PREOCCUPAZIONE PER I TEMPI”

“Abbiamo sempre trovato una soluzione, la troveremo anche in questa occasione. Fratelli d’Italia è un grande partito, se dovessimo scegliere in base al peso politico, chiaramente le bandierine sarebbero tutte nostre, ma noi siamo gente responsabile e sappiamo che si deve lavorare insieme. L’abbiamo sempre fatto, lo faremo ancora, non sono preoccupato né sui tempi né sulla scelta dei nomi”. Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ad Agorà sulle Regionali.

