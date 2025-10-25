FEDERICO CONTE (PD) PARTE DA EBOLI CON IL SUO TOUR PER LE REGIONALI 2025

Ha scelto di partire, con un evento pubblico al quale ha preso parte anche l’europarlamentare Sandro Ruotolo, proprio da Eboli: il candidato al Consiglio Regionale nella lista del Pd Federico Conte ha deciso di dare l’inizio alla sua campagna elettorale, dando importanza alle radici territoriali.

“Dobbiamo riavviare il discorso politico sul futuro della Campania”, ha sottolineato Conte nel suo intervento, “comprendendo cosa è la nostra Regione e soprattutto cosa sarà”. Poi un passaggio anche sul territorio e sulla “necessità di dare vita all’Unione dei Comuni della Valle del Sele, per rendere ancora piu’ forte una zona nevralgica della Provincia di Salerno”