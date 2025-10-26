LA CAPOLISTA DEL PD FEDERICA FORTINO: “DARE NUOVA ENERGIA ALLA NOSTRA REGIONE”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

E’ in campo, da capolista all’interno del Partito Democratico di Salerno, l’attuale assessore comunale alle Politiche Sociali del Comune di Nocera Inferiore Federica Fortino. Una campagna elettorale, quella della giovane dirigente del Pd, che parte dal territorio ma che guarda, anche, all’interno scenario provinciale, proiettato verso un impulso da dare alla nuova amministrazione Regionale della Campania.

L’entusiasmo di costruire insieme è la nostra forza, scrive Federica Fortino.
Mi candido come capolista del Partito Democratico alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025.
Insieme possiamo dare nuova energia alla nostra regione

Related Posts

Ottobre 26, 2025

NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “ORGOGLIOSI DI EDMONDO CIRIELLI E DI GIORGIA MELONI”

Ottobre 25, 2025

FEDERICO CONTE (PD) PARTE DA EBOLI CON IL SUO TOUR PER LE REGIONALI 2025

Ottobre 25, 2025

GIUSEPPE CONTE TORNA A NAPOLI PER LA PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI DEL M5S ALLE REGIONALI