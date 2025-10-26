LA CAPOLISTA DEL PD FEDERICA FORTINO: “DARE NUOVA ENERGIA ALLA NOSTRA REGIONE”

E’ in campo, da capolista all’interno del Partito Democratico di Salerno, l’attuale assessore comunale alle Politiche Sociali del Comune di Nocera Inferiore Federica Fortino. Una campagna elettorale, quella della giovane dirigente del Pd, che parte dal territorio ma che guarda, anche, all’interno scenario provinciale, proiettato verso un impulso da dare alla nuova amministrazione Regionale della Campania.
L’entusiasmo di costruire insieme è la nostra forza, scrive Federica Fortino.
Mi candido come capolista del Partito Democratico alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025.
Insieme possiamo dare nuova energia alla nostra regione