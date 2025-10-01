FICO CONTRO CIRIELLI ? LA SFIDA TRA EX PRESIDENTE E QUESTORE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Roberto Fico contro Edmondo Cirielli ? Sarà questa la sfida per le Regionali in Campania ? Nelle prossime ore il Centro Destra chiarirà la sua scelta e, con ogni probabilità, andrà sul nome dell’attuale Vice Ministro degli Esteri come avversario di Roberto Fico. I due candidati alla Presidenza della Regione Campania, pero’, dal 2018 al 2022 sono stati vicini, anzi vicinissimi, all’interno dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

Roberto Fico della Camera dei Deputati è stato Presidente, dopo la vittoria alle elezioni del 2018 da parte del Movimento 5 Stelle. Nello stesso periodo Edmondo Cirielli ha fatto parte, in quota opposizione, dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, ricoprendo il ruolo di Questore

