UN PROIETTILE E MINACCE AL SINDACO DI OGLIASTRO CILENTO MICHELE APOLITO

Un proiettile con un messaggio intimidatorio è stato recapitato al presidente della Comunit

Montana Alento Monte Stella, Michele Apolito, nonché sindaco di Ogliastro Cilento. “Questa mattina – spiega Apolito – ho ricevuto una busta con una lettera anonima e un proiettile. Sul foglio c’era scritto ‘Se non la smetti con i politici e dipendenti farai la stessa fine di Angelo Vassallo’. Un’altra lettera sempre con un proiettile è arrivata nella sede della Comunità Montana. Ho avvisato subito i carabinieri. Penso che il problema sia che sto ripristinando diritti e doveri e questa cosa forse non sta andando bene a qualcuno. Io non mi arrendo.

Se pensano di intimidirmi hanno sbagliato. Io continuerò più motivato di prima”.

A condannare l’episodio, il presidente di Anci Campania, Francesco Morra, il segretario generale Aniello D’Auria e tutto il direttivo. “Un gesto vile e inaccettabile – si legge in una nota -che rappresenta non solo un attacco personale, ma anche un tentativo di colpire l’impegno delle istituzioni locali e di intimorire una comunità intera. La nostra piena e sincera solidarietà va al presidente Apolito, alla sua famiglia e alla Comunità Montana che egli guida con responsabilità. Siamo certi che tali minacce non scalfiranno il suo impegno a favore del territorio e dei cittadini. Contestualmente, chiediamo alle forze dell’ordine e agli organi competenti di fare piena luce su questo episodio, affinché venga restituita serenità e sicurezza alla comunità, ribadendo con forza che nessuna intimidazione potrà mai piegare i principi della democrazia, della legalità e della convivenza civile”.

