REGIONALI IN CAMPANIA. IL NO DI GIOSY ROMANO A CANDIDATURA: “MAI STATO INTERESSATO”

Non sono, né sono mai stato, in alcun modo interessato a ipotesi di candidatura a presidente della Regione Campania”. Lo dichiara Giosy Romano, indicato come uno dei possibili candidati civici del centrodestra nella corsa per Palazzo Santa Lucia.
Nelle prossime ore, con ogni probabilità nella giornata di domani, si terrà un vertice del centro destra per definire le candidature per Puglia, Campania e Veneto. Se, come pare, la Campania è stata riservata a Fratelli d’Italia il nome sul quale potrebbe ricadere la scelta è quello dell’attuale Vice Ministero degli Esteri Edmondo Cirielli.