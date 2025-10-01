REGIONALI IN CAMPANIA. IL NO DI GIOSY ROMANO A CANDIDATURA: “MAI STATO INTERESSATO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Non sono, né sono mai stato, in alcun modo interessato a ipotesi di candidatura a presidente della Regione Campania”. Lo dichiara Giosy Romano, indicato come uno dei possibili candidati civici del centrodestra nella corsa per Palazzo Santa Lucia.

Nelle prossime ore, con ogni probabilità nella giornata di domani, si terrà un vertice del centro destra per definire le candidature per Puglia, Campania e Veneto. Se, come pare, la Campania è stata riservata a Fratelli d’Italia il nome sul quale potrebbe ricadere la scelta è quello dell’attuale Vice Ministero degli Esteri Edmondo Cirielli.

Related Posts

Ottobre 1, 2025

TERREMOTO NEL PSI. ARRIVANO DIMISSIONI A VALANGA DALLA PROVINCIA DI NAPOLI

Ottobre 1, 2025

NOI MODERATI IN CAMPANIA. ECCO I NUOVI COMMISSARI PROVINCIALI NOMINATI DA LUPI

Ottobre 1, 2025

PD SALERNO: “ORGOGLIOSI DELL’ELEZIONE DI PIERO DE LUCA SEGRETARIO REGIONALE”