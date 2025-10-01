IMMA VIETRI (FDI): “DECRETO TERRA DEI FUOCHI, SEGNALE FORTE CONTRO CRIMINALITA'”

“L’approvazione definitiva del decreto-legge Terra dei Fuochi rappresenta un passo fondamentale nella battaglia contro la criminalità ambientale e i traffici illeciti di rifiuti che da anni devastano il nostro territorio. È una risposta concreta e attesa da tempo dai cittadini della Campania, in particolare delle province di Napoli e Caserta, che chiedono giustamente salute, sicurezza e legalità”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Ancora una volta il Governo Meloni mantiene le promesse, dimostrando attenzione reale verso le istanze della nostra regione. Il decreto non è solo uno strumento repressivo: contiene interventi mirati anche sul fronte delle bonifiche, del controllo del territorio e del rafforzamento degli strumenti in mano a forze dell’ordine e magistratura. Ringrazio il Presidente Giorgia Meloni per il forte impegno politico e istituzionale che conferma quanto sia centrale per questo Governo la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. Continuiamo a lavorare con determinazione per un’Italia più sicura, pulita e libera dalla criminalità organizzata” conclude Vietri.

