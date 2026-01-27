FIOLA, MATERA E RAIA I TRE PRESIDENTI DI COMMISSIONE DEL PARTITO DEMOCRATICO IN CONSIGLIO REGIONALE

Il gruppo del Pd in Consiglio Regionale ha rotto gli indugi: sarebbero, infatti, stati indicati i nomi dei tre presidenti di Commissione che, in base agli accordi raggiunti nei giorni scorsi, spettano al Partito Democratico. Si tratta di Bruna Fiola (Commissione Sanità), Loredana Raia (Politiche Sociali) e Corrado Matera (Commissione Agricoltura). I tre nomi completano l’organigramma del Pd all’interno del Consiglio Regionale che ha indicato come capogruppo Maurizio Petracca, mentre, all’interno dell’Ufficio di Presidenza, vanta il nome di Massimiliano Manfredi come Presidente.

Nelle prossime ore tutti i nominativi dei componenti delle commissioni saranno comunicati alla Presidenza del Consiglio Regionale.