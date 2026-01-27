COMUNE DI PAGANI. NUOVI INGRESSI ALL’INTERNO DI FORZA ITALIA NEL CENTRO DELL’AGRO

“Accolgo con grande piacere l’ingresso in Forza Italia del dott. Alfonso Izzo, professionista stimato e persona di spiccata sensibilità civica e sociale. La sua nomina nel Dipartimento Regionale Lavoro del partito rappresenta un riconoscimento meritato alle sue competenze e alla sua visione concreta delle esigenze del mondo del lavoro, soprattutto in un momento in cui il territorio ha bisogno di riferimenti seri, capaci di offrire risposte reali.”

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, Pietro Sessa, Commissario Cittadino di Forza Italia Pagani.

Sono certo che Alfonso saprà interpretare questo incarico con rigore e passione, contribuendo a rafforzare la presenza di Forza Italia sul territorio e portando nuova linfa al nostro progetto politico.

A lui va il mio personale augurio di buon lavoro, nella certezza che sarà una risorsa preziosa per la nostra comunità e per il partito.