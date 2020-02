FISCIANO. ARRIVA IN CONSIGLIO IL BILANCIO 2020: NESSUN AUMENTO, RIDUZIONI PER TOSAP

Arriverà il prossimo 10 Febbraio in Consiglio Comunale a Fisciano il bilancio di Previsione 2020 dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Sessa. Per la prima volta, negli ultimi anni, la Giunta di Fisciano ha voluto attendere l’inizio del nuovo anno per la redazione del bilancio per avere maggiori chiarimenti su quelle che erano le novità contenute in Finanziaria.

Anche per il 2020 le imposte comunali restano invariate, nessun aumento. La novità è la riduzione dei costi della Tassa di Occupazione di Suolo Pubblico per privati ed imprese.