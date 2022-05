FISCIANO. ATTESA IN CONSIGLIO COMUNALE PER LA NASCITA DEL GRUPPO NOI PER FISCIANO

Per la prima volta negli ultimi 20 anni a Fisciano la maggioranza non avrà un solo gruppo consiliare: finita l’era del mono blocco (da Amabile a Sessa), il 31 Maggio all’interno del Consiglio Comunale, anche se in maniera non ancora ufficiale a causa dei tempi necessari per la comunicazione, farà il suo esordio NOI PER FISCIANO. Il nuovo gruppo, presentato qualche giorno fa, ufficialmente alla stampa ed alla città, con ampi margini di autonomia e di indipendenza, si muoverà all’interno della maggioranza che sostiene il Sindaco Vincenzo Sessa ma i mal di pancia nel centro della Valle dell’Irno non mancano e non mancheranno, neppure nelle prossime settimane. Tra i componenti del nuovo Gruppo, infatti, c’è anche Rita Guacci, attualmente Presidente del Consiglio Comunale, eletta dalla maggioranza di Uniti per Fisciano meno di un anno fa, al termine della vittoriosa campagna elettorale del settembre 2021. C’è già chi, sotto voce, mette in discussione il suo ruolo e ne chiede le dimissioni.

