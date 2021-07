FISCIANO, COMUNALI 2021. VERSO UNA SFIDA A TRE PER LA CARICA DI SINDACO

Fisciano si appresta a vivere la campagna elettorale per le Comunali 2021: una sfida che, stando alle previsioni della vigilia, dovrebbe vedere in campo tre candidati per la carica di primo cittadino del Comune della Valle dell’Irno.

Si ricandida, come era naturale che fosse, il sindaco uscente Vincenzo Sessa che, con una lista che sarà rinnovata, si presenta alla città per ottenere la fiducia per il secondo mandato. Sessa, dopo il primo quinquennio, punta a vincere le prossime comunali per dare continuità ai progetti che sono in cantiere.

In campo, con la lista Fisciano Europea, il giovane avvocato Alfonso Cavaliere che, già nella prima fase della campagna elettorale, ha attaccato l’attuale amministrazione comunale sul delicato tema dell’impianto di compostaggio ma anche sulla mancanza di una particolare attenzione nei confronti di tutte le frazioni del Comune di Fisciano.

La terza lista, infine, ci sarà ma, al momento, non si conosce ufficialmente il nome del candidato alla carica di sindaco per una serie di diverse valutazioni interne: in pole position c’è il dottore Pacifico ma anche lo storico consigliere di opposizione Andrea Landi rivendica il ruolo di candidato a sindaco.