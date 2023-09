FISCIANO. IL GRUPPO DI SESSA DIFENDE L’ASSESSORE GIOIA ED ATTACCA NOI PER FISCIANO

Il Gruppo di maggioranza di Insieme per Fisciano, la lista che ha sostenuto la campagna elettorale del Sindaco Vincenzo Sessa, dopo le polemiche dei giorni scorsi, successive alla approvazione tardiva del bilancio di previsione, fa quadrato intorno all’assessore Franco Gioia e, in una nota diffusa alla stampa, attacca il gruppo Noi per Fisciano, reo di aver mosso critiche nei confronti dell’operato dell’assessore al Bilancio.

Il comunicato, firmato dal Sindaco e dai consiglieri di maggioranza di Insieme per Fisciano, parla di “ambiguità” da parte del gruppo Noi per Fisciano che, dopo una dichiarazione critica hanno, comunque, approvato il documento di programmazione finanziaria.

Infine, l’appello, rivolto sempre ai consiglieri comunali di Noi per Fisciano di chiarire nelle sedi opportune il loro comportamento e la loro posizione politica nei confronti della maggioranza.