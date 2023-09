ATTILIO PIERRO (LEGA): “GRAZIE AL PREFETTO RUSSO PER IL LAVORO SVOLTO A SALERNO”

“Ringrazio il prefetto Francesco Russo per l’impegno profuso in questi anni alla guida della Prefettura di Salerno. Attendiamo sua eccellenza, Francesco Esposito, che sarà il nuovo prefetto del territorio. Una provincia, quella di Salerno, molto estesa, ricca di tipicità, valori, storia e tradizioni. Pronti al benvenuto. Dalla Lega massima garanzia di collaborazione istituzionale”. Così in una nota il deputato della Lega Attilio Pierro, coordinatore provinciale del partito.

