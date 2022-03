FISCIANO. IL SINDACO SESSA DISPONE CONTROLLI POLIZIA MUNICIPALE AI DISTRIBUTORI DI BENZINA

Ci sono manovre speculative dietro l’aumento dei prezzi della benzina e del gasolio ? Nel dubbio il sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa ha disposto, grazie alla disponibilità della Polizia Municipale di Fisciano guidata dal Comandante Francesco della Bella, una serie di controlli straordinari all’interno dei distributori di benzina, collocati sul territorio comunale.

“L’azione della Polizia locale s’inquadra nell’ambito di una generale attività di controllo sulla trasparenza e per la tutela dei consumatori, che risulta ancora più necessaria in questo periodo e sul fronte dei carburanti alla luce della impennata dei prezzi causata dalla crisi internazionale per la guerra in Ucraina” spiega il Sindaco Vincenzo SESSA, “è evidente che lo scopo è quello di evitare che al danno dei rincari non si aggiungano azioni speculative a svantaggio dei consumatori”.