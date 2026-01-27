FISCIANO. IL SINDACO VINCENZO SESSA: “SODDISFATTI PER DELIBERA REGIONE CAMPANIA SU DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO”

“Con grande piacere abbiamo accolto la determinazione della Giunta Regionale della Campania in riferimento alla definizione della rete scolastica per l’anno 2026/2027.

Nelle ultime settimane, particolarmente intensa è stata l’interlocuzione politica ed istituzionale con i vertici politici ed amministrativi della regione, al fine di rappresentare strenuamente e con grande determinazione, insieme all’amministrazione di Calvanico, le ragioni del nostro territorio, in opposizione alla previsione di accorpamento dei nostri Istituti Comprensivi.”

Lo scrive il Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa.

Ringraziamo chi ha sostenuto questo percorso, favorendo concertazione e dialogo: l’on. Piero De Luca, nella qualità di segretario regionale del PD, e i riferimenti politici in consiglio regionale che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato