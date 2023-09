FISCIANO. LA RIVINCITA DI VINCENZO SESSA CON LA PRESIDENZA DEL SAD IRNO-CAVA

Pur essendo uno dei comuni piu’ piccoli per popolazione, all’interno dell’Ambito Irno – Cava de’ Tirreni, Vincenzo Sessa, con l’elezione a Presidente del SAD, il consorzio che andrà a gestire il ciclo integrato dei rifiuti, si è preso una rivincita, soprattutto nei confronti di alcuni esponenti del Partito Democratico, da tempo critici nei suoi confronti e di alcuni pezzi della sua maggioranza. Fisciano è il Comune capofila del nuovo organismo che comprende Cava de’ Tirreni, Baronissi, ma anche Mercato San Severino e Siano, insieme a Pellezzano, Calvanico e Bracigliano. E cosi’, nell’arco di poche settimane, Sessa, dopo un momento di pausa, si è rimesso in moto prima con l’approvazione – che non sembrava scontata – del Bilancio di Previsione 2023 (con il voto favorevole di tutta la sua maggioranza) e poi con la Presidenza del Sad Irno – Cava de’ Tirreni.

