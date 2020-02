FISCIANO. OK AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020, DUE ESPONENTI DELL’OPPOSIZIONE SI ASTENGONO

Anche un pezzo dell’opposizione all’interno del Consiglio Comunale di Fisciano, con un significativo voto di astensione sul bilancio di previsione 2020, ha dimostrato di voler apprezzare il lavoro svolto dalla giunta del Sindaco Vincenzo Sessa, lasciando aperta la porta ad una possibile collaborazione per il futuro della consiliatura. E’ questa una delle principali notizie che arriva da Fisciano dove, nella serata di ieri, è stato approvato il bilancio di previsione 2020 che, come già accaduto negli anni passati, non prevede alcun aumento delle imposte comunali ma anzi una riduzione per quanto riguarda l’occupazione di suolo pubblico, con un chiaro intento di favorire, per quanto possibile, le iniziative private ed imprenditoriali sul territorio. Soddisfazione da parte del Sindaco Vincenzo Sessa e da parte di tutta la Giunta Comunale che, con l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020, si appresta ad affrontare gli ultimi 15 mesi di amministrazione prima dell’appuntamento con le elezioni comunali della primavera 2021.

