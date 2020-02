REGIONALI 2020. CONFERMATA DIREZIONE PD A NAPOLI IL 17, SALVO RINVIO “POLITICO”

E’ da Roma, dalla sede della Segreteria Nazionale del Partito Democratico, che si attende un segnale: la richiesta di rinviare la riunione della Direzionale Regionale del Pd, in programma per il 17 Febbraio, con ogni piu’ ampia garanzia sulla candidatura di De Luca. In caso contrario si prospetta un braccio di ferro sull’asse Napoli-Salerno-Roma che, per alcuni aspetti, ripropone alcune scene già viste negli anni passati quando al nome di De Luca buona parte del Pd nazionale balzava in piedi. De Luca, come sostengono nella cerchia dei collaboratori piu’ stretti, non è disposto a fare neppure mezzo passo indietro, conscio anche della mancanza di valide alternative all’interno del Partito Democratico, salvo che non si metta in campo un nome di Governo, come il Ministro Manfredi. A quel punto, pero’, si sarebbe dinanzi all’inizio di una battaglia politica vera e propria con l’ipotesi anche di una corsa civica dello stesso De Luca, in netto contrasto con il centro sinistra. Fantapolitica ? Chi lo sa, i tempi sono ancora lunghi e le vicende romane mettono in secondo piano la questione delle candidature per le elezioni regionali.

Share on: WhatsApp