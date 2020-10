FISCIANO. PROSEGUE LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADE COMUNALI

Nel Comune di Fisciano prosegue, secondo il cronoprogramma dell’amministrazione comunale, l’opera di messa in sicurezza delle strade del Comune. Questa mattina operai all’interno della frazione Lancusi. A darne notizia il Sindaco Vincenzo Sessa.

“A Lancusi, in via Siniscalchi, abbiamo ultimato il ripristino del manto stradale.

Continuiamo senza sosta, nonostante le molteplici difficoltà legate all’emergenza sanitaria che ha colpito anche la nostra comunità, a portare avanti il nostro programma di messa in sicurezza delle strade.”