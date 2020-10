PELLEZZANO. PROSEGUONO I LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE

Nonostante l’emergenza COVID-19, prosegue l’attività della macchina amministrativa. Continua a ritmo serrato la realizzazione dei progetti di rifacimento del manto d’asfalto delle principali strade Comunali ed arterie Provinciali. Dopo aver completato negli ultimi giorni la predisposizione della segnaletica orizzontale sulla SP27 nel tratto tra Pellezzano Capoluogo e Via Murcolo a Coperchia, sono iniziate le procedure di scarificazione stradale e fresatura dell’asfalto in Via Ferrovia a Coperchia e bivio Via Tenente Farina. Nei prossimi giorni verrà posato il nuovo manto stradale e gli automezzi si sposteranno gradualmente verso la frazione Capezzano, sino all’ingresso del Comune presso Rione Piombino.

Dunque, sta prendendo forma un intervento atteso da anni dalla Cittadinanza, spesso alle prese, soprattutto durante il periodo invernale a causa delle forti piogge, con il vetusto stato della rete di viabilità. Pertanto, si chiede ai Concittadini massima attenzione nel transitare presso i luoghi teatro dei lavori.