FORZA ITALIA. A NOCERA INFERIORE TONIA LANZETTA ELETTA COORDINATRICE CITTADINA

Un Congresso all’unanimità, quello che Forza Italia ha celebrato a Nocera Inferiore, che, come da pronostici, ha incoronato Tonia Lanzetta, oggi Consigliera Comunale, come nuova Coordinatrice Cittadina del partito degli azzurri. Dal Congresso, al quale hanno preso parte anche il Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, il Coordinatore Provinciale Roberto Celano ed il Sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante, arriva anche la conferma della candidatura della stessa Lanzetta per le prossime elezioni Regionali in Campania. Una donna nell’agro – che potrebbe non essere l’unica – per trainare a favore di Forza Italia gli elettori e le elettrici del Comune di Nocera Inferiore, uno dei centri piu’ importanti di tutta l’area dell’Agro.

Nel corso del Congresso di Forza Italia a Nocera Inferiore è stato, inoltre, anche annunciata la costituzione del Gruppo Consiliare degli azzurri all’interno del Consiglio Comunale.