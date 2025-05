REGIONALI 2025. MARTUSCIELLO (FI) INSISTE: “MI PIACEREBBE UNA CANDIDATURA FEMMINILE”

Le elezioni amministrative in Campania rappresentano “un turno interessante: si vota in alcuni Comuni molto grandi, penso a Giugliano in Campania. In provincia di Napoli il turno piu’ massiccio perche’ ci sono ben cinque Comuni sopra i 15mila abitanti”. Lo ha detto il coordinatore regionale di FI in Campania Fulvio Martusciello al congresso cittadino di FI a Caserta. “Ci siamo preparati a queste elezioni col nostro metodo: quello di scegliere i migliori candidati possibili coniugando la storia politica del centrodestra (a Marigliano candidiamo Paolo Russo che e’ stato un nostro grandissimo parlamentare, a Giugliano Gianni Pianese che e’ stato consigliere regionale di FI) con l’ innovazione e l’ apertura alla societa’ civile. Ovviamente e’ un turno elettorale minore perche’ la vera partita saranno.le Regionali che speriamo di celebrare quanto prima”. “Per quanto riguarda il candidato alla Presidenza, noi abbiamo gia’ detto che se la proposta toccasse a FI noi andremo sulla proposta di un candidato civico” A chi gli chiede se, in questo momento, sia importante andare a una sintesi, risponde: “Ovviamente. Noi siamo quelli che non apriamo discussioni, non facciamo polemiche, teniamo unita la coalizione. Pero’ non trasformiamoci in ‘signor no’. Non e’ che ogni candidato che si affaccia deve esser per forza bocciato – ha precisato – . Ci sono tante espressioni della societa’ civile che vogliono dare una mano che vogliono esser protagonisti e dobbiamo accoglierli. Dobbiamo essere consapevoli che allargandoci, possiamo vincere le Regionali. E se toccasse a FI, io sogno di avere per la prima volta una donna presidente di Regione”.

