FORZA ITALIA A SALERNO. CON ANTONIO TAJANI C’E’ ANCHE MARTA FASCINA AL PROPORZIONALE

Insieme – ed alle spalle nell’ordine di presentazione della lista – ad Antonio Tajani, Coordinatore Regionale di Forza Italia, nel partito degli azzurri, in Provincia di Salerno, ci potrebbe essere anche la deputata uscente Marta Fascina, la compagna attuale del Presidente Silvio Berlusconi. Due nomi che arrivano da fuori provincia e che, se confermati, porterebbero ad una bocciatura di tutta la classe dirigente attuale del partito degli azzurri, a cominciare dal Commissario Regionale Fulvio Martusciello che non riesce a garantire il rispetto dei livelli locali. Insomma, una lista tutta esterna e se, come pare, il Collegio Uninominale di Salerno dovesse finire al centro di un “baratto” con Fratelli d’Italia, Forza Italia, dopo il flop delle Regionali 2020 (nessun candidato eletto), corre il rischio di lasciare il Parlamento senza nessun salernitano eletto con il partito di Silvio Berlusconi.

