L’INDISCRETO DE IL MATTINO. GIUSEPPE CONTE CONTRO LUIGI DI MAIO NEL COLLEGIO DI POMIGLIANO ?

Secondo quanto riportato, questa mattina, dal quotidiano IL MATTINO il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sta valutando l’ipotesi di una candidatura nel collegio maggioritario per la Camera dei Deputati di Pomigliano (Campania 1), per affrontare, in una regolar tenzone elettorale, l’ex M5S Luigi Di Maio. Tanto Conte quanto di Maio, al di là della candidatura nel Collegio Uninominale, avranno, ovviamente, altre candidature blindate ma la sfida suona come un modo per contarsi, in un territorio, come quello della Regione Campania, che secondo gli ultimi sondaggi, vede ancora molto alto nelle intenzioni di voto, il Movimento 5 Stelle.

