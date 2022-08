AZIONE IN CAMPANIA: PRIMI MAL DI PANCIA A NAPOLI CON LE RICHIESTE DI GIUSEPPE SOMMESE

Azione in Campania non puo’ appiattarsi sul nome di Mara Carfagna, soprattutto in tutta la Provincia di Napoli. E cosi’ gli esponenti partenopei del partito di Carlo Calenda hanno iniziato a lanciare messaggi tutt’altro che distensivi a Roma per la gestione delle candidature sul territorio della Regione Campania: bene i nuovi ingressi ma senza dimenticare chi ha sposato il progetto di Azione in tempi non sospetti. E’ il caso di Giuseppe Sommese, Consigliere Regionale in carica, dal febbraio di quest’anno, dopo il congresso regionale, eletto Coordinatore in tutta la Campania del partito di Carlo Calenda. Ed allora la partita per le candidature è tutt’altro che chiusa, anzi. E’ probabile che i nomi ufficiali, almeno per quanto riguarda la Campania, della lista unica Azione Italia Viva si conosceranno solo nel tardo pomeriggio del prossimo 22 Agosto, quando scadrà il termine per la presentazione delle liste all’interno degli Uffici della Corte di Appello di Napoli.

